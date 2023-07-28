Київ залишається об'єктом №1. Чи існує загроза столиці з півночі: відповідь Попко

Для Російської Федерації Київ й надалі залишається об'єктом №1. Попри те, що загрози для столиці з півночі немає, військове керівництво продовжує нарощування оборони столиці.

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Київ був і є об'єктом №1 для країни-агресора, попри те, що на певні періоди іде затихання або інтенсифікація повітряних нападів. Все одно небезпека залишається. Що стосується небезпеки з північного напрямку. Наразі всі види розвідки й партерів і українська не спостерігають створення таких угруповань ворога, які могли б створювати небезпеку наземного вторгнення", - розповів Попко.

За словами голови КМВА, наразі продовжується нарощування систем вогневого ураження противника, інженерного забезпечення, особливо в прикордонних районах міста.

Системи ППО

Попри інтенсиві удари ворога, останні місяці протиповітряна оборона працює ефективно. Також цьому сприяє робота про яку було вище сказано, зокрема нарощування нових систем шляхом допомоги союзників, а також засобів, які ефективно діють проти всіх засобів ураження, в тому числі таких як "Кинджал".

Вагнерівці в Білорусі

"Ми спостерігаємо, що основне їх ("вагнерівців" - ред.) завдання - це підготовка ЗС та інших складових сил Республіки Білорусь. Активних дій щодо України вони не проводять, вони проводять свою тренувальну місію. Але чим більше ми проведемо упереджувальних заходів, тим меншою буде загроза вторгнення чи диверсійних дій", - пояснив Попко.

Додамо, що після невдалого заколоту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частину найманців було вирішено відправити до Білорусі. Наразі відомо про те, що в країні розташовано близько 3,5 тисячі найманців.