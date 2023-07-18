Київ забезпечив всі офіційні запити військових частин на допомогу на понад 1,1 млрд гривень

З початку широкомасштабного вторгнення Київ виділив з міського бюджету 1 млрд 103 млн гривень на допомогу військовим частинам, зареєстрованим в столиці. Таким чином були забезпечені всі офіційні запити від військових частин на допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовослужбовця ЗСУ, депутата Київської міськради Олександра Погребиського.

Погребиський зазначає, що протягом двох років з початку широкомасштабного вторгення Київ активно допомагає військовим частинам зареєстрованим в столиці. У широкий перелік допомоги входять: медичні послуги, ремонт приміщень, військова форма, шоломи і бронежилети, БПЛА, приціли та прилади нічного бачення, транспорт, ремонт військової техніки, зв’язок, генератори та ін.

"Всього від початку повномасштабного вторгнення Київ допоміг на 1млрд 103 млн 169 070 грн. Всі офіційні звернення від військових частин Києва з запитом на допомогу були забезпечені", - пише Погребиський.

Військовослужбовець ЗСУ та депутат Київської міськради зазначає, що за законом, місцеві бюджети не мають права використовувати свої кошти за юридичними межами свого адміністративно територіального поділу. Тобто київський бюджет не може допомагати військовим частинам, які мають юридичну адресу за межами Києва. Натомість, допомога військовим частинам зареєстрованим в столиці триватиме і наступного року.

"На минулій сесії обсяг програми "Захисник Києва" збільшений, оскільки потреби нікуди не ділись і точно будуть надходити від військових частин Києва. І так якщо є місцеві ради, до яких звертались військові частини за допомогою офіційно і вони їм не допомоги, а заклали кошти на, наприклад, стадіон, це просто ганебне явище", - зазначає Погребиський.

Він також наголошує на відповідальності розподілу районних та центрального бюджету під час військового стану.

"Стосовно барабанів і іншої незрозумілої фігні для укриттів це вже відповідальність районних бюджетів районних адміністрацій голів яких назначає президент. І ще, є велике питання до центрального бюджету, бо саме на ньому найбільша відповідальність за фінансування сектору оборони", - відзначає Погребиський.