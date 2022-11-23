Київ ввечері накриє крижаний дощ та сніг

Сьогодні 23 листопада в Києві очікують погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують мокрий сніг з подальшою ожеледицею та просять містян не покидати домівки без нагальної потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА

Сьогодні ввечері синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Можливий крижаний дощ та мокрий сніг. Ввечері та вночі 23 листопада дощ йтиме за температури -3 градуси. Очікуються ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Мешканців просять не виїжджати в місто на власних авто без нагальної потреби, та за можливості залишатися вдома під час негоди. Проте комунальні служби готові до погіршення погодних умов.

Поза тим мешканців закликають не залишати автівки обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі дорожньої техніки, а також не паркуватися під деревами та рекламними щитами.