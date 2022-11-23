Киев вечером покроет ледяной дождь и снег
Сегодня 23 ноября в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют мокрый снег с последующей гололедицей и просят горожан не покидать дома без необходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .
Сегодня вечером синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Возможен дождь и мокрый снег. Вечером и ночью 23 ноября дождь будет идти при температуре -3 градуса. Ожидаются гололед, на дорогах гололедица.
Жителей просят не выезжать в город на собственных авто без необходимости, и по возможности оставаться дома во время непогоды. Однако коммунальные службы готовы к ухудшению погодных условий.
Между тем жителей призывают не оставлять автомобили по jобочинам улиц и дорог, чтобы не мешать работе дорожной техники, а также не парковаться под деревьями и рекламными щитами.
Напомним, синоптики рассказывали, в каких еще областях Украины ждать непогоды .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .