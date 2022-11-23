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Киев вечером покроет ледяной дождь и снег

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Киев, Среда 23 ноября 2022 20:05
Киев вечером покроет ледяной дождь и снег Фото: Киев накроет ледяным дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня 23 ноября в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют мокрый снег с последующей гололедицей и просят горожан не покидать дома без необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Сегодня вечером синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Возможен дождь и мокрый снег. Вечером и ночью 23 ноября дождь будет идти при температуре -3 градуса. Ожидаются гололед, на дорогах гололедица.

Жителей просят не выезжать в город на собственных авто без необходимости, и по возможности оставаться дома во время непогоды. Однако коммунальные службы готовы к ухудшению погодных условий.

Между тем жителей призывают не оставлять автомобили по jобочинам улиц и дорог, чтобы не мешать работе дорожной техники, а также не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

Напомним, синоптики рассказывали, в каких еще областях Украины ждать непогоды .

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