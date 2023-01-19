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Київ встановив новий температурний рекорд вперше за 143 роки

Фото: Київ встановив новий температурний рекорд вперше за 143 роки (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві встановлено новий температурний рекорд. Так, 18 січня вперше за 143 роки температура в столиці склала +7,3°С, що відповідає погоді початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 18 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

"Кліматична норма перевищена на 9,8°С, що відповідає погоді початку квітня", - йдеться в повідомленні.

При цьому, максимальна температура у столиці піднялась до +10,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,8°С, а мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 3,7°С.

"Попереднє рекордне значення було відмічено у 1990 році і дорівнювало 3,4°С", - додали в обсерваторії.

Як повідомлялось, новий рік в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8 градуса, що відповідає погоді середини квітня.

Нагадаємо, у листопаді в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів. До того ж середньомісячна температура листопада в столиці склала +3,1°С, що вище за кліматичну норму на 0,5°С.

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