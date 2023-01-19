Київ встановив новий температурний рекорд вперше за 143 роки

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 18 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

"Кліматична норма перевищена на 9,8°С, що відповідає погоді початку квітня", - йдеться в повідомленні.

При цьому, максимальна температура у столиці піднялась до +10,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,8°С, а мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 3,7°С.

"Попереднє рекордне значення було відмічено у 1990 році і дорівнювало 3,4°С", - додали в обсерваторії.