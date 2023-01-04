Київ визнано найкращим містом за версією агенції Resonance, - Кличко

"Історична українська столиця є міським маяком мужності та стійкості, який веде непокірну націю проти жорстокого агресора. Це, як і решта України, місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії", - йдеться у повідомленні Resonance.

За словами Кличко, також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років - створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

"Київ сьогодні - це серце Європи. Яке продовжує битися - за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців", - зазначив мер Києва.

В дослідженні брали участь міста різних країн світу з населенням понад один мільйон осіб. Під час рейтингування експерти використовували комбінацію статистичних даних і якісних оцінок місцевих жителів і відвідувачів у 24 сферах життя, згрупованих у шість основних категорій.