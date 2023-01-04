Киев признан лучшим городом по версии агентства Resonance, - Кличко

"Историческая украинская столица является городским маяком мужества и стойкости, который ведет непокорную нацию против жестокого агрессора. Это, как и остальная Украина, место неисчерпаемого мужества перед лицом ежедневной трагедии", - говорится в сообщении Resonance.

По словам Кличко, также эксперты отметили существенное развитие инфраструктуры города за последние 10 лет - создание новых парков и скверов и приведение в порядок старых, наведение порядка с парковкой, обновление подвижного состава муниципального транспорта.

"Киев сегодня - сердце Европы. Которое продолжает биться - за жизнь, за развитие, за красоту города и комфорт его жителей", - отметил мэр Киева.

В исследовании принимали участие города разных стран мира с населением более одного миллиона человек. При рейтингировании эксперты использовали комбинацию статистических данных и качественных оценок местных жителей и посетителей в 24 сферах жизни, сгруппированных в шесть основных категорий.