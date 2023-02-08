Київ відремонтує бомбосховища у всіх 10 районах столиці, - КМДА

"Більшу частину грошей, а саме 290 млн гривень, спрямують на капітальний ремонт підвальних приміщень житлових будинків у всіх 10 районах столиці для використання під найпростіші укриття", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 61 млн гривень передбачили на роботи у спорудах цивільного захисту в чотирьох районах - Дарницькому, Деснянському, Оболонському і Святошинському.

Зазначається, що минулого року кількість захисних споруд цивільного захисту в Києві збільшили на 398 укриттів. Загалом на сьогодні у Києві понад 4000 укриттів різного виду.

Знайти найближче укриття можна на мапі, яка постійно оновлюється за результатами перевірок та інспекцій.



КМДА нагадує: якщо приватні заклади, що належать до фонду захисних споруд та нанесені на мапу укриттів, під час повітряної тривоги зачинені і не надають доступу для укриття людей, потрібно викликати поліцію, а також рятувальників КАРС "Київська служба порятунку".