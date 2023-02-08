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Київ відремонтує бомбосховища у всіх 10 районах столиці, - КМДА

Фото: КМДА постійно перевіряє і ремонтує прості укриття і бомбосховища в столиці (скріншот: t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Тетяна Зарембо

Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявила, що спрямує понад 350 млн гривень на ремонт укриттів по всій столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "КМДА - Офіційний канал".

"Більшу частину грошей, а саме 290 млн гривень, спрямують на капітальний ремонт підвальних приміщень житлових будинків у всіх 10 районах столиці для використання під найпростіші укриття", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 61 млн гривень передбачили на роботи у спорудах цивільного захисту в чотирьох районах - Дарницькому, Деснянському, Оболонському і Святошинському.

Зазначається, що минулого року кількість захисних споруд цивільного захисту в Києві збільшили на 398 укриттів. Загалом на сьогодні у Києві понад 4000 укриттів різного виду.

Знайти найближче укриття можна на мапі, яка постійно оновлюється за результатами перевірок та інспекцій.

КМДА нагадує: якщо приватні заклади, що належать до фонду захисних споруд та нанесені на мапу укриттів, під час повітряної тривоги зачинені і не надають доступу для укриття людей, потрібно викликати поліцію, а також рятувальників КАРС "Київська служба порятунку".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у Києві частково обмежили рух транспорту у бік Шулявського мосту. Причиною цього стала аварія на каналізаційному колекторі.

Нагадаємо, у столиці з лютого оновили перепустки для пересування на авто під час комендантської години. Старі перепустки можна обміняти з 2 по 15 лютого в комендатурі Києва.

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