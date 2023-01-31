У Києві оновлять перепустки для пересування на авто під час комендантської години

В Києві починаючи з лютого наберуть чинності оновлені перепустки на авто для пересування містом під час комендантської години.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Замінити старі перепустки можна з 2 по 15 лютого в комендатурі столиці.

Як пояснив комендант Києва Віктор Плахтій, оновлення перепусток необхідне для того, аби ними користувались лише особи, які відносять до підрозділів сектору безпеки України, критичної інфраструктури міста й органів державної влади.

"Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години, які доводяться через комунальні засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках об’яв", - додав Плахтій.