У Києві оновлять перепустки для пересування на авто під час комендантської години
В Києві починаючи з лютого наберуть чинності оновлені перепустки на авто для пересування містом під час комендантської години.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
Замінити старі перепустки можна з 2 по 15 лютого в комендатурі столиці.
Як пояснив комендант Києва Віктор Плахтій, оновлення перепусток необхідне для того, аби ними користувались лише особи, які відносять до підрозділів сектору безпеки України, критичної інфраструктури міста й органів державної влади.
"Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години, які доводяться через комунальні засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках об’яв", - додав Плахтій.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні почали видавати повістки нового зразка.
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