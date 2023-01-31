ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві оновлять перепустки для пересування на авто під час комендантської години

Новость на русском →
Вівторок 31 січня 2023 14:44
У Києві оновлять перепустки для пересування на авто під час комендантської години Фото: у Києві оновлять перепустки для пересування на авто під час комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві починаючи з лютого наберуть чинності оновлені перепустки на авто для пересування містом під час комендантської години.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Замінити старі перепустки можна з 2 по 15 лютого в комендатурі столиці.

Як пояснив комендант Києва Віктор Плахтій, оновлення перепусток необхідне для того, аби ними користувались лише особи, які відносять до підрозділів сектору безпеки України, критичної інфраструктури міста й органів державної влади.

"Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години, які доводяться через комунальні засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках об’яв", - додав Плахтій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні почали видавати повістки нового зразка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Комендантська година
NEWS
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
DAILY
Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу