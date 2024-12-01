Київ відправив допомогу Кривому Рогу, який залишився без опалення, - Кличко

Столиця направила фахівців і техніку до Кривого Рогу, де досі відсутнє теплопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"Громада столиці допомагає Кривому Рогу, де виникла криза з теплопостачанням. Відправляємо в Кривий Ріг ремонтні бригади. До міста вирушать понад 20 працівників "Київтеплоенерго" та 6 одиниць спецтехніки підприємства», - повідомив Віталій Кличко.
Мер столиці також наголосив на важливості допомоги на рівні громад.
"Потрібно обʼєднувати зусилля і допомагати тим, кому сьогодні найскладніше", - зазначив Кличко.
Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі цього року досі не розпочався опалювальний сезон. Без тепла залишились понад 100 тисяч людей.
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