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Київ відправив допомогу Кривому Рогу, який залишився без опалення, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Столиця направила фахівців і техніку до Кривого Рогу, де досі відсутнє теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Громада столиці допомагає Кривому Рогу, де виникла криза з теплопостачанням. Відправляємо в Кривий Ріг ремонтні бригади. До міста вирушать понад 20 працівників "Київтеплоенерго" та 6 одиниць спецтехніки підприємства», - повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці також наголосив на важливості допомоги на рівні громад.

"Потрібно обʼєднувати зусилля і допомагати тим, кому сьогодні найскладніше", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі цього року досі не розпочався опалювальний сезон. Без тепла залишились понад 100 тисяч людей.

 

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Кривий РігВіталий Кличко