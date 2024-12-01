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Киев отправил помощь оставшемуся без отопления Кривому Рогу - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Столица направила специалистов и технику в Кривой Рог, где до сих пор отсутствует теплоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Община столицы помогает Кривому Рогу, где возник кризис с теплоснабжением. Отправляем в Кривой Рог ремонтные бригады. В город отправятся более 20 работников "Киевтеплоэнерго" и 6 единиц спецтехники предприятия", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы также отметил важность помощи на уровне общин.

"Нужно объединять усилия и помогать тем, кому сегодня сложнее всего", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в этом году до сих пор не начался отопительный сезон. Без тепла осталось более 100 тысяч человек.

 

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Кривой РогВиталий Кличко