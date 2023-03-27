ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ без відключень. Світла може не бути тільки через локальні аварії

Новость на русском →
Понеділок 27 березня 2023 12:08
Київ без відключень. Світла може не бути тільки через локальні аварії Фото: Київ без відключень. Світла може не бути тільки через локальні аварії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В енергосистемі Києва відсутній дефіцит. До столиці не доводились ліміти споживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

"Столиця - зі світлом! За актуальною інформацією "Укренерго", в енергосистемі міста відсутній дефіцит. Тому для Києва ліміти не доводилися", - пише КМВА.

Зазначається, що споживання в Києві наразі значно нижче ніж минулого тижня. Це, зі свого боку, пов'язано зі значним потеплінням.

В соціальних мережах деякі з жителів столиці повідомляли про відсутність світла, однак, як пишуть в КМВА, це пов'язано саме з локальними аваріями.

"Проте, якщо у вас немає світла - причиною може бути локальна аварія. В такому разі звертайтеся у ДТЕК через зручні вам канали зв'язку", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 27 березня, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Укренерго
NEWS
ЗСУ за добу знищили 610 окупантів, 7 артсистем та 6 ББМ
ЗСУ за добу знищили 610 окупантів, 7 артсистем та 6 ББМ
DAILY
Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає