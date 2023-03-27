Київ без відключень. Світла може не бути тільки через локальні аварії

В енергосистемі Києва відсутній дефіцит. До столиці не доводились ліміти споживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

"Столиця - зі світлом! За актуальною інформацією "Укренерго", в енергосистемі міста відсутній дефіцит. Тому для Києва ліміти не доводилися", - пише КМВА.

Зазначається, що споживання в Києві наразі значно нижче ніж минулого тижня. Це, зі свого боку, пов'язано зі значним потеплінням.

В соціальних мережах деякі з жителів столиці повідомляли про відсутність світла, однак, як пишуть в КМВА, це пов'язано саме з локальними аваріями.

"Проте, якщо у вас немає світла - причиною може бути локальна аварія. В такому разі звертайтеся у ДТЕК через зручні вам канали зв'язку", - додає пресслужба.