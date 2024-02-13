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Київ виділив 230 млн на зброю та оснащення 112 бригади, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з бійцями 127 батальйону ТрО 112 бригади м. Києва, які після ротації вирушили на схід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Сьогодні бійці 127 батальйону ТРО 112 бригади міста Києва після ротації вирушили на схід - захищати нашу землю на авдіївському напрямку. Перед їх від’їздом зустрівся з військовими та подякував їм за захист і відвагу. Побажав сил, витримки і якнайскорішого повернення додому. Наприкінці минулого року за кошти, які виділило місто, бригада закупила 1500 FPV-дронів та 200 квадрокоптерів Mavic 3 і Mavic 3T. Це вагомий внесок у боротьбу з російськими окупантами. Із цим видом озброєння виконання бойових завдань зі знищення ворога стало більш успішним", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що загалом минулого року столиця спрямувала на оснащення 112 бригади 230 млн гривень.

Він також повідомив, що батальйони 112 окремої бригади ТрО, яка була сформована у Києві, воюють на передовій на кількох напрямках фронту. Зокрема, на Херсонщині, Запоріжжі, під Бахмутом та Кремінною.

Раніше повідомлялося, що загалом у 2023 році Київ спрямував на підтримку військових понад 7 мільярдів гривень, або 10% міського бюджету.

Також раніше Віталій Кличко заявляв, що у 2024 році місто постійно збільшуватиме допомогу військовим.

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КиївВіталий Кличко