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Киев выделил 230 млн на оружие и оснащение 112 бригады, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с бойцами 127 батальона ТрО 112 бригады г. Киева, которые после ротации отправились на восток Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Сегодня бойцы 127 батальона ТРО 112 бригады города Киева после ротации отправились на восток – защищать нашу землю на авдеевском направлении. Перед их отъездом встретился с военными и поблагодарил их за защиту и отвагу. Пожелал сил, выдержки и скорейшего возвращения домой. В конце прошлого года за средства, выделенные городом, бригада закупила 1500 FPV-дронов и 200 квадрокоптеров Mavic 3 и Mavic 3T. Это весомый вклад в борьбу с российскими оккупантами. С этим видом вооружения выполнение боевых задач по уничтожению врага стало более успешным", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что всего в прошлом году столица направила на оснащение 112 бригады 230 млн гривен.

Он также сообщил, что батальоны 112 отдельной бригады ТрО, которая была сформирована в Киеве, воюют на передовой по нескольким направлениям фронта. В частности, в Херсонской, Запорожье, под Бахмутом и Кременной.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Киев направил на поддержку военных более 7 миллиардов гривен, или 10% городского бюджета.

Также ранее Виталий Кличко заявлял, что в 2024 году город будет постоянно увеличивать помощь военным.

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КиевВиталий Кличко