Київ від ранку під атакою: є загиблий, під ударом АЗС, бізнес-центр та магазин

Вранці 23 вересня Київ опинився під масованою атакою дронів: постраждали АЗС, бізнес-центр, магазин і транспортна інфраструктура. Є загиблі та постраждалі.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки сьогоднішньої атаки на столицю.
За даними міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки постраждали 8 людей. Один із поранених, якого госпіталізували в тяжкому стані, помер у лікарні.
Станом на 10:00 у стаціонарах міських лікарень перебували 4 людини. Двоє - у важкому стані.
Удари зафіксовано одразу в кількох районах столиці:
Один із ударів був по заправці мережі "Укрнафта" в Голосіївському районі. Від будівлі фактично нічого не залишилося.
"Ще один удар по цивільній інфраструктурі UKRNAFTA. Вже шостий за останні тижні", - написав голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.
"Найважливіше: люди не постраждали - персонал перебував в укритті. На місці вже працюють рятувальники та поліція", - додав він.
Масштаби руйнувань оцінять після завершення роботи екстрених служб. "Пошкоджені об'єкти будемо відновлювати, щоб забезпечити людей пальним", - запевнив Кукура.
Під удар потрапила й залізнична інфраструктура столиці. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
"Один наш залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення. В лікарні, поруч наші. Надається вся необхідна допомога", - написав він.
Через повторні загрози персонал доводилося відводити в укриття, що вплинуло на розклад поїздів. Перцовський закликав пасажирів стежити за статусами рейсів онлайн.
"Якщо з безпекових питань затримуєтесь на рейс - не біда. Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом", - запевнив він.
Центральний залізничний вокзал Києва не пошкоджений, повідомила "Укрзалізниця". При жовтому рівні небезпеки посадка і висадка пасажирів - лише з підземних приміщень вокзалу та станції Дарниця.
Атака триває уже в кілька хвиль. Повітряні тривоги оголошували вночі та вранці багато разів поспіль.
Перцовський нагадує, що навіть при жовтому рівні небезпеки слід негайно йти до укриття. Перебувати поряд із залізничними об'єктами небезпечно - потрібно їх залишити при будь-якому рівні тривоги.
Під атаками ворога ще з ночі перебуває Київщина. У ДСНС розповіли про наслідки удару.
"В Бучанському районі пошкоджена виробничо-складська будівля. За іншою адресою рятувальники ліквідували загоряння автомобіля та металевого вагончика на території комунального підприємства", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджена також адміністративна будівля. Рятувальники гасять пожежу на складі.
Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2026 року дрони РФ вже вшосте атакували об'єкти мережі "Укрнафта" в Києві - попередні удари також повністю або частково знищили заправки компанії.
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю The Wall Street Journal, що Україна має шанс завершити війну до зими - але для цього необхідна політична воля США та поставки ракет для систем Patriot.