ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Київ увійшов до топ-10 найменш комфортних міст світу

23:05 06.07.2026 Пн
2 хв
Найкомфортнішим містом у світовому рейтингу залишається Копенгаген
aimg Валерій Ульяненко
Київ увійшов до топ-10 найменш комфортних міст світу Фото: Київ (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Київ увійшов до десятки аутсайдерів у рейтингу комфортності міст від The Economist Intelligence Unit, посівши 166-те місце зі 173.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Аналітики зазначають, що місто вже кілька років поспіль залишається в нижній частині переліку через триваючі бойові дії.

На зниження оцінок також вплинули загальне падіння рівня безпеки, руйнування міської інфраструктури та обмежений доступ жителів до базових послуг.

Загалом цей глобальний індекс оцінює мегаполіси за п’ятьма головними критеріями:

  • стабільність;
  • охорона здоров’я;
  • культура та навколишнє середовище;
  • освіта;
  • інфраструктура.

Найкомфортнішим містом світу другий рік поспіль визнано Копенгаген. Разом із ним до першої п'ятірки лідерів увійшли Відень, Мельбурн, Сідней і Цюріх. Високі бали цим мегаполісам забезпечили стабільна безпекова ситуація, якісна медицина й освіта, а також розвинене міське середовище.

Київ увійшов до топ-10 найменш комфортних міст світуФото: рейтинг комфортності міст (economist.com)

Найнижчу, останню сходинку рейтингу зберіг сирійський Дамаск.

До початку повномасштабного російського вторгнення показники комфорту в столиці були значно вищими. Зокрема, за підсумками 2021 року Київ посідав 117-те місце у цьому рейтингу.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні РФ завдала по Україні комбінованого удару, використавши ракети та ударні безпілотники. Найбільших руйнувань зазнали Київ і Київська область, зокрема місто Вишневе.

У столиці найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони. Тим часом у Вишневому через загрозу повторної детонації продовжується евакуація місцевих жителів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок нічної атаки балістичними ракетами на Київ загинула ціла родина.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Рейтинг
Новини
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України