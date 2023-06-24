Сплатити за проїзд у транспорті Києва тепер можна по-новому

Як розповіли у відомстві, відтепер у розділі застосунку "Транспортна карта" можна додати пластикову карту, так і придбати цифрову.

Для цього необхідно:

вибрати "Цифрова карта" "Придбати";

вибрати банківську картку в Apple або Google Wallet, щоб прив’язати до неї цифрову карту;

оплатити цифрову карту через Apple або Google Pay.

Цифрова карта коштує 40 гривень, і після оплати автоматично прив’язується до банківської картки у Wallet і до пристрою. Лише з них буде здійснюватися оплата проїзду.

Цифрова карта буде діяти у тролейбусах, автобусах, трамваях і на фунікулері. Однак не діятиме у міській електричці.

Як поповнити карту

У застосунку можна поповнити транспортну карту поїздками та створювати QR-квитки з поїздок. А також можна придбати на неї проїзний та стежити за історією оплат.

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