UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сплатити за проїзд у транспорті Києва тепер можна по-новому

Фото: у "Київ Цифровий" додали електронну карту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У міському застосунку "Київ Цифровий" додали можливість придбати цифрову карту для безконтактної оплати проїзду смартфоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як розповіли у відомстві, відтепер у розділі застосунку "Транспортна карта" можна додати пластикову карту, так і придбати цифрову.

Для цього необхідно:

  • вибрати "Цифрова карта" "Придбати";
  • вибрати банківську картку в Apple або Google Wallet, щоб прив’язати до неї цифрову карту;
  • оплатити цифрову карту через Apple або Google Pay.

Цифрова карта коштує 40 гривень, і після оплати автоматично прив’язується до банківської картки у Wallet і до пристрою. Лише з них буде здійснюватися оплата проїзду.

Цифрова карта буде діяти у тролейбусах, автобусах, трамваях і на фунікулері. Однак не діятиме у міській електричці.

Як поповнити карту

У застосунку можна поповнити транспортну карту поїздками та створювати QR-квитки з поїздок. А також можна придбати на неї проїзний та стежити за історією оплат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметро