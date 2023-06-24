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Оплатить проезд в транспорте Киева теперь можно по-новому

Фото: в "Киев Цифровой" добавили электронную карту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В городском приложении "Киев Цифровой" добавили возможность приобрести цифровую карту для бесконтактной оплаты проезда смартфоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как рассказали в ведомстве, теперь в разделе приложения "Транспортная карта" можно добавить пластиковую карту, так и приобрести цифровую.

Для этого необходимо:

  • выбрать "Цифровая карта" "Купить";
  • выбрать банковскую карту в Apple или Google Wallet, чтобы привязать к ней цифровую карту;
  • оплатить цифровую карту через Apple или Google Pay.

Цифровая карта стоит 40 гривен, и после оплаты автоматически привязывается к банковской карте в Wallet и к устройству. Только из них будет производиться оплата проезда.

Цифровая карта будет действовать в троллейбусах, автобусах, трамваях и на фуникулере. Однако не будет действовать в городской электричке.

Как пополнить карту

В приложении можно пополнить транспортную карту поездками и создавать QR билеты из поездок. А также можно приобрести на нее проездной и следить за историей оплат.

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