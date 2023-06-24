Оплатить проезд в транспорте Киева теперь можно по-новому

В городском приложении "Киев Цифровой" добавили возможность приобрести цифровую карту для бесконтактной оплаты проезда смартфоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как рассказали в ведомстве, теперь в разделе приложения "Транспортная карта" можно добавить пластиковую карту, так и приобрести цифровую.
Для этого необходимо:
Цифровая карта стоит 40 гривен, и после оплаты автоматически привязывается к банковской карте в Wallet и к устройству. Только из них будет производиться оплата проезда.
Цифровая карта будет действовать в троллейбусах, автобусах, трамваях и на фуникулере. Однако не будет действовать в городской электричке.
В приложении можно пополнить транспортную карту поездками и создавать QR билеты из поездок. А также можно приобрести на нее проездной и следить за историей оплат.
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