Київ та три регіони України повернулися до графіків стабілізаційних відключень, - ДТЕК

В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після останніх російських атак 14 січня.

Допоки тривають роботи з відновлення енрегооб’єктів, "Укренерго" щодня надає операторам системи розподілу обмеження на споживання електроенергії.

Відповідно до цих лімітів та поточного рівня споживання електроенергії в регіоні, обленерго застосовують відключення - екстрені або стабілізаційні за графіками.

Інформацію щодо лімітів та можливості забезпечувати клієнтів електроенергією за графіками, оператори системи розподілу ДТЕК публікують щовечора на своїх офіційних ресурсах.