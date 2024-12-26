На Київ та область насуваються небезпечні метеорологічні явища: до чого готуватись
Найближчим часом у Києві та Київській області очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Якої погоди чекати мешканцям Києва та області
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вранці та у першій половині п'ятниці, 27 грудня, на території Києва та області очікується туман, внаслідок чого видимість може бути на рівні 200-500 м.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.
В цілому погода буде хмарною. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.
Вночі ймовірні:
- невеликий дощ
- мокрий сніг
- слабка ожеледь
Вдень - без істотних опадів.
Температура повітря в Київській області - вночі та вдень - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Тим часом температура повітря в Києві впродовж доби очікується на рівні близько 0 градусів.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - підсумували в УкрГМЦ.
Прогноз УкрГМЦ на 27 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram зауважили, що з огляду на поточний прогноз, фахівці рекомендують водіям (під час керування транспортним засобом у тумані) дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху
- за наявності протитуманних фар - увімкнути їх разом із ближнім світлом
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
- при зупинці - увімкнути аварійну світлову сигналізацію
- уникати різких маневрів на дорозі
"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", - підсумували у КМДА.
Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про важливе правило дорожнього руху щодо безпечної дистанції, а також як можуть покарати водія за пошкодження чужого авто у ДТП.
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