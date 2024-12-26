На Київ та область насуваються небезпечні метеорологічні явища: до чого готуватись

Найближчим часом у Києві та Київській області очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Якої погоди чекати мешканцям Києва та області

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вранці та у першій половині п'ятниці, 27 грудня, на території Києва та області очікується туман, внаслідок чого видимість може бути на рівні 200-500 м.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.

В цілому погода буде хмарною. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі ймовірні:

невеликий дощ

мокрий сніг

слабка ожеледь

Вдень - без істотних опадів.

Температура повітря в Київській області - вночі та вдень - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Тим часом температура повітря в Києві впродовж доби очікується на рівні близько 0 градусів.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - підсумували в УкрГМЦ.

Прогноз УкрГМЦ на 27 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram зауважили, що з огляду на поточний прогноз, фахівці рекомендують водіям (під час керування транспортним засобом у тумані) дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху

за наявності протитуманних фар - увімкнути їх разом із ближнім світлом

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

при зупинці - увімкнути аварійну світлову сигналізацію

уникати різких маневрів на дорозі

"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", - підсумували у КМДА.

Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)