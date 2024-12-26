На Киев и область надвигаются опасные метеорологические явления: к чему готовиться
В ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Какой погоды ждать жителям Киева и области
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, утром и в первой половине пятницы, 27 декабря, на территории Киева и области ожидается туман, в результате чего видимость может быть на уровне 200-500 м.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.
В целом погода будет облачной. Ветер - северо-западный, 5-10 м/с.
Ночью вероятны:
- небольшой дождь
- мокрый снег
- слабый гололед
Днем - без существенных осадков.
Температура воздуха в Киевской области - ночью и днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Тем временем температура воздуха в Киеве в течение суток ожидается на уровне около 0 градусов.
"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - подытожили в УкрГМЦ.
Прогноз УкрГМЦ на 27 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Между тем в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram отметили, что учитывая текущий прогноз, специалисты рекомендуют водителям (во время управления транспортным средством в тумане) придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения
- при наличии противотуманных фар - включить их вместе с ближним светом
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями
- при остановке - включить аварийную световую сигнализацию
- избегать резких маневров на дороге
"Призываем пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - подытожили в КГГА.
Пост КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Напомним, ранее мы рассказывали о важном правиле дорожного движения насчет безопасной дистанции, а также как могут наказать водителя за повреждение чужого авто в ДТП.
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