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Київ та Брюссель стали містами-побратимами, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Київ та Брюссель підписали угоду про співпрацю і стали містами-побратимами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Київ та Брюссель тепер міста-побратими. Сьогодні на Київському інвестиційному форумі, який відбувається в Брюсселі, ми з Філіпом Клозом підписали угоду про співпрацю наших міст. Відносини Києва та Брюсселя є прикладом ефективної співпраці міст, яку ми продовжимо розвивати", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, що для відновлення і розвитку української столиці дуже потрібна міжнародна підтримка.

"Брюссельська платформа, яку минулого року створили європейські міста задля допомоги Києву, вже дала старт активним процесам у важливих для Києва проектах. Сьогодні ми співпрацюємо з європейськими муніципалітетами, які комунікують з місцевими бізнесами, шукають можливості для реалізації пріоритетних для нас проектів. Зокрема, медицини, енергетичної та екологічної безпеки, освіти, комунальної сфери, проектів з оновлення громадського транспорту", - зазначив Кличко. 

Раніше повідомлялося, що у березні цього року Київ підписав угоду про побратимські відносини з польським Вроцлавом.

Також повідомлялося, що у квітні 2023 року було підписано Меморандум про партнерство між Києвом та Копенгагеном.

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Віталий КличкоБрюссель