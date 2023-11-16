Киев и Брюссель стали городами-побратимами, - Кличко

"Киев и Брюссель теперь города-побратимы. Сегодня на Киевском инвестиционном форуме, который проходит в Брюсселе, мы с Филиппом Клозом подписали соглашение о сотрудничестве наших городов. Отношения Киева и Брюсселя являются примером эффективного сотрудничества городов, которое мы продолжим развивать", - заявил Виталий. Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что для возобновления и развития украинской столицы очень необходима международная поддержка.

"Брюссельская платформа, которую в прошлом году создали европейские города для помощи Киеву, уже дала старт активным процессам в важных для Киева проектах. Сегодня мы сотрудничаем с европейскими муниципалитетами, которые общаются с местными бизнесами, ищут возможности для реализации приоритетных для нас проектов. В частности, медицины, энергетической и экологической безопасности, образования, коммунальной сферы, проектов по обновлению общественного транспорта", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что в марте этого года Киев подписал соглашение о побратимских отношениях с польским Вроцлавом.

Также сообщалось, что в апреле 2023 был подписан Меморандум о партнерстве между Киевом и Копенгагеном.