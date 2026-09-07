Київ створює продовольчі резерви: хто першим отримає допомогу у разі блекаутів

Київ посилює продовольчий резерв

За словами Куявського, місто заздалегідь готується до можливих викликів осінньо-зимового періоду та посилює продовольчі резерви. Водночас у Києві продовжують проводити продуктові ярмарки в усіх районах.

Заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень наголосив, що важливо не лише сформувати необхідні запаси, а й забезпечити їхній чіткий розподіл та доставку.

"Продовольча безпека столиці - це не лише наявність необхідних запасів, а й чітка система їх розподілу та доставки тим, хто найбільше потребує допомоги", - заявив він.

Окремо заступник голови КМДА подякував соціально відповідальному бізнесу, благодійним та громадським організаціям, які допомагають Києву формувати продовольчі резерви.

"Завдяки нашій спільній роботі місто може оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та надавати допомогу малозабезпеченим киянам", - додав Куявський.

Як використовуватимуть запаси

Як зазначили в КМДА, у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 в Києві вже сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів.

Це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності в разі ускладнення роботи енергосистеми, йдеться у повідомленні.

Насамперед допомогу планують надавати малозабезпеченим киянам та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Також запаси можна буде використовувати:

у пунктах незламності - під час тривалих відключень електроенергії;

- під час тривалих відключень електроенергії; для допомоги людям, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій ;

; для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Київ планує закупити 20 тисяч наборів харчування

Крім продовольчих резервів, місто за підтримки благодійних та громадських організацій планує організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей.

Також Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА планує додатково закупити 20 тисяч продовольчих наборів. Їх використовуватимуть у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

У КМДА розповіли, що підготовка до можливих викликів відбувається в межах роботи Гуманітарного штабу Києва, створеного у лютому 2022 року.

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Штаб координує взаємодію між структурними підрозділами КМДА, районними адміністраціями, комунальними підприємствами, благодійними організаціями та донорами. Він забезпечує облік і розподіл ресурсів, а також оперативне постачання допомоги в разі погіршення безпекової ситуації або виникнення критичних потреб у киян.