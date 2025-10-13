Київ спрямував на захист інфраструктурних об'єктів вже 2,7 млрд грн, - Кличко

За його словами, після завершення облаштування захисту першого рівня, який був прийнятий комісією за участі Держспецзвʼязку, ми сформували програму з резервного енергозабезпечення та захисту найважливіших об’єктів 2-го рівня.

"Це ті обʼєкти, над якими будуються залізобетонні укриття. Зазначу, що за роботу зі зведення бетонних укриттів бралося Агенство з відновлення при Мінінфраструктури. Столиця на такі укриття передбачила 3,7 млрд грн і вже спрямувала з них 2,7 млрд", - повідомив Віталій Кличко.

Тобто фінансовий ресурс забезпечений, а програму місту довелося реалізовувати самотужки і Київ це робить, наголосив мер. Він також зазначив, що саме Рада оборони міста затверджувала й ухвалювала рішення щодо захисних заходів. Адже її представники мають відповідну компетенцію, досвід та фаховий підхід.

"До Ради входять представники ЗСУ, ДСНС, СБУ, МВС, прокуратури та інших структур. На моє переконання, в умовах війни саме такий підхід є виправданим та ефективним: військові і силовики мають формувати чіткі орієнтири щодо безпеки", - підкреслив Кличко.

Відповідаючи на звинувачення, мер зазначив, що поширення думки дилетантів як експертної у питаннях захищеності енергооб’єктів шкодить безпеці та іміджу сил ППО.

"З огляду на всю маячню і маніпуляції, які несуться останніми днями, в мене одне питання: пошкоджені ворожими ракетами і дронами обʼєкти критичної інфраструктури по всій країні не захистив теж Кличко?" - іронічно запитав він.