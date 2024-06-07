Київ пропонує нову модель розподілу повноважень між центральною та місцевою владою – за європейською системою, - КМДА

"Київ готовий надати майданчик для роботи експертів і запропонувати європейські варіанти змін. А також надати візію та систему управління, концепцію розподілу повноважень не тільки між державою та містом, але й між містом та районами. Основою для цього буде європейський досвід та європейська система управління містами. Якщо держава готова до конструктиву і сприймає такі зміни – ми готові розпочати працювати над цим", – заявив Володимир Бондаренко.

Він висловив таку пропозицію за результатами чергового засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану.

Під час засідання спільно з експертами та представниками державної влади було обговорено візію майбутнього Києва, європейську модель системи управління столицею, розподіл повноважень і відповідальності між державною владою та місцевим самоврядуванням. Також йшлося про необхідність внесення змін до десятка законодавчих актів.