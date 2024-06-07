Киев предлагает новую модель распределения полномочий между центральной и местной властью – по европейской системе, - КГГА

Киев готов предоставить площадку для работы экспертов и предложить европейские варианты изменений. А также предоставить видение и систему управления, концепцию распределения полномочий не только между государством и городом, но и между городом и районами. Основой для этого будет европейский опыт и европейская система управления городами .Если государство готово к конструктиву и воспринимает такие изменения – мы готовы начать работать над этим", – заявил Владимир Бондаренко.

Он высказал такое предложение по результатам очередного заседания Временной специальной комиссии Верховной Рады по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения.

В ходе заседания совместно с экспертами и представителями государственной власти были обсуждены видение будущего Киева, европейская модель системы управления столицей, распределение полномочий и ответственности между государственной властью и местным самоуправлением. Речь также шла о необходимости внесения изменений в десяток законодательных актов.