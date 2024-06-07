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Киев предлагает новую модель распределения полномочий между центральной и местной властью – по европейской системе, - КГГА

Фото: Киев предлагает новую модель распределения полномочий между центральными и местными властями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Киев готов предложить модель распределения полномочий и ответственности между государственной властью и местным самоуправлением, основанной на европейском опыте и европейской системе управления городами.

Об этом заявил заместитель мэра Киева Виталия Кличко, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киев готов предоставить площадку для работы экспертов и предложить европейские варианты изменений. А также предоставить видение и систему управления, концепцию распределения полномочий не только между государством и городом, но и между городом и районами. Основой для этого будет европейский опыт и европейская система управления городами .Если государство готово к конструктиву и воспринимает такие изменения – мы готовы начать работать над этим", – заявил Владимир Бондаренко.

Он высказал такое предложение по результатам очередного заседания Временной специальной комиссии Верховной Рады по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения.

В ходе заседания совместно с экспертами и представителями государственной власти были обсуждены видение будущего Киева, европейская модель системы управления столицей, распределение полномочий и ответственности между государственной властью и местным самоуправлением. Речь также шла о необходимости внесения изменений в десяток законодательных актов.

Как сообщает КГГА, в заседании приняли участие, в частности, заместители мэра Киева Марина Хонда и Петр Оленич, депутаты Киевского городского совета.

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КГГА