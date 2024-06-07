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Київ пропонує нову модель розподілу повноважень між центральною та місцевою владою – за європейською системою, - КМДА

П'ятниця 07 червня 2024 16:08
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Київ пропонує нову модель розподілу повноважень між центральною та місцевою владою – за європейською системою, - КМДА Фото: Київ пропонує нову модель розподілу повноважень між центральною та місцевою владою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Київ готовий запропонувати модель розподілу повноважень і відповідальності між державною владою та місцевим самоврядуванням, яка заснована на європейському досвіді та європейській системі управління містами.

Про це заявив заступник мера Києва Віталія Кличка, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Київ готовий надати майданчик для роботи експертів і запропонувати європейські варіанти змін. А також надати візію та систему управління, концепцію розподілу повноважень не тільки між державою та містом, але й між містом та районами. Основою для цього буде європейський досвід та європейська система управління містами. Якщо держава готова до конструктиву і сприймає такі зміни – ми готові розпочати працювати над цим", – заявив Володимир Бондаренко.

Він висловив таку пропозицію за результатами чергового засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану.

Під час засідання спільно з експертами та представниками державної влади було обговорено візію майбутнього Києва, європейську модель системи управління столицею, розподіл повноважень і відповідальності між державною владою та місцевим самоврядуванням. Також йшлося про необхідність внесення змін до десятка законодавчих актів.

Як повідомляє КМДА, участь у засіданні взяли, зокрема, заступники мера Києва Марина Хонда та Петро Оленич, депутати Київської міської ради.

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