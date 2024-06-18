Київ прийме 4-й Саміт перших леді та джентльменів: названа тема

У Києві 12 вересня відбудеться четвертий за рахунком Саміт перших леді та джентльменів. Темою заходу стане безпека дітей.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська під час прес-конференції, присвяченої майбутній події, передає кореспондент РБК-Україна .

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"Це важлива подія як для мене, так і для міжнародної спільноти перших леді та джентльменів, яка стрімко розвинулася й переросла у глобальну платформу, яка постійно діє і приносить користь Україні та світу. Тобто приємно, що ми не просто є, а що невпинно розвиваємося й допомагаємо людям", - сказала дружина президента України.

Вона розповіла, що тема цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів - "Безпека дітей". Подружжя лідерів країн світу, провідні українські та міжнародні експерти обговорять загрози та виклики, із якими діти стикаються, зокрема, удома, у школі та в інтернеті. Перша панель буде присвячена дітям у збройних конфліктах.

"Болюча тема для України, де Росія щодня вбиває й калічить дітей і вже викрала 19 тисяч маленьких українців. Але, хоч війна триває та залишається найбільшим болем для українців, наша країна сконцентрована не лише на собі, а й шукає нові рішення для подолання глобальних загроз і викликів. Адже безпека дітей багатовимірна", - зазначила Зеленська.

Також відомо, що на Саміті вперше презентують результати масштабного соціологічного дослідження "Ключові загрози для дітей", яке провели спеціально для заходу.

Фото: учасники прес-конференції, де розповіли про майбутній Саміт перших леді та джентльменів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Додамо, що на прес-конференції, присвяченій майбутньому Саміту, також були присутні: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр соціальної політики Оксана Жолнович, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Ісан.

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