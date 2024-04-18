Київ повертає платне паркування: з якого числа

У Києві з понеділка, 22 квітня, паркування автомобілів стане платним. Оплатити паркування можна буде в застосунку "Київ цифровий".
Як повідомляє РБК-Україна, про це киян та гостей столиці попередили у застосунку "Київ цифровий".
Паркування на муніципальних майданчиках буде платне лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу й неділю паркування безкоштовне.
Вартість паркування залежить від зони міста і становить:
Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:
Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay.
З 22 лютого цього року паркування у Києві стало тимчасово безплатним через рішення суду по тарифах, встановлених місцевою адміністрацією. Зокрема через те, що у жовтні минулого року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві завищені.
Також у період з 24 лютого 2022 року і до 24 липня 2023 року паркування в Києві була безкоштовною.
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