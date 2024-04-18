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Київ повертає платне паркування: з якого числа

Ілюстративне фото: паркування у Києві з 22 квітня стане платне (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві з понеділка, 22 квітня, паркування автомобілів стане платним. Оплатити паркування можна буде в застосунку "Київ цифровий".

Як повідомляє РБК-Україна, про це киян та гостей столиці попередили у застосунку "Київ цифровий".

Паркування на муніципальних майданчиках буде платне лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу й неділю паркування безкоштовне.

Вартість паркування залежить від зони міста і становить:

  • 1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик – 35 грн/год;
  • 2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн/год;
  • 3 зона, решта міста – 5 грн/год.

Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:

  • вибрати "Сервіси водія" → "Погодинне паркування";
  • вибрати номер авто з переліку або вказати його;
  • самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією;
  • натиснути "Почати паркування";
  • натиснути "Завершити паркування" щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до "Оплати паркування".

Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay.

Паркування у Києві

З 22 лютого цього року паркування у Києві стало тимчасово безплатним через рішення суду по тарифах, встановлених місцевою адміністрацією. Зокрема через те, що у жовтні минулого року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві завищені.

Також у період з 24 лютого 2022 року і до 24 липня 2023 року паркування в Києві була безкоштовною.

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