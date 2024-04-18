Киев возвращает платную парковку: с какого числа

В Киеве с понедельника, 22 апреля, парковка автомобилей станет платной. Оплатить парковку можно будет в приложении "Киев цифровой".
Как сообщает РБК-Украина, об этом киевлян и гостей столицы предупредили в приложении "Киев цифровой".
Парковка на муниципальных площадках будет платной только в будни с 08:00 до 22:00. В другое время в будни и в течение дня в субботу и воскресенье парковка бесплатная.
Стоимость парковки зависит от зоны города и составляет:
Чтобы оплатить услугу через мобильное приложение, в начале парковки необходимо:
Парковку можно оплатить картой через Apple Pay или Google Pay.
С 22 февраля этого года парковка в Киеве стала временно бесплатной из-за решения суда по тарифам, установленным местной администрацией. В частности, из-за того, что в октябре прошлого года Временная админколлегия АМКУ установила, что цены на парковку в Киеве завышены.
Также в период с 24 февраля 2022 года и до 24 июля 2023 года парковка в Киеве была бесплатной.
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