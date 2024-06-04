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Київ повернувся до графіків відключення світла

Київ, Вівторок 04 червня 2024 16:50
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Київ повернувся до графіків відключення світла Фото: в Києві застосовано графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Споживання електроенергії в Києві повернулось до норми й столиця повернулась до запланованих графіків відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

Коваленко зазначив, що Київ вже повинен повернутись до графіків відключення світла.

Київ повернувся до графіків відключення світла

Нагадаємо, що сьогодні в Україні планувалось застосовувати графіки відключення світла, однак через нестачу електроенергії та підвищений попит вдень в 6 областях України та в Києві було введено аварійні відключення світла.

Зауважимо, що вчора киян попереджали, що сьогодні дефіцит буде більшим, а отже відключення можуть бути триваліші.

Детальніше по те, як дізнатися графіки відключення світла по кожній області, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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