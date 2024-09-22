Київ на п'ятому місці у світі за рівнем забруднення повітря (карти)

Що цьому передувало

Цього тижня у Києві фіксували погіршення якості повітря. Причиною цього є дим через масштабні лісові пожежі та загоряння торф'яників у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

У п'ятницю, 20 вересня, столицю України огорнув смог, фіксувалося рекордне забруднення повітря. Київ був першим в антирейтингу за якістю повітря у світі.

Детальніше про смог у Києві, чим він небезпечний та як вберегтися - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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