Киев на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха (карты)

Что этому предшествовало

На этой неделе в Киеве фиксировали ухудшение качества воздуха. Причиной этого является дым из-за масштабных лесных пожаров и возгорания торфяников в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

В пятницу, 20 сентября, столицу Украины окунут смог, фиксировалось рекордное загрязнение воздуха. Киев был первым в антирейтинге по качеству воздуха в мире.

Детальнее о смоге в Киеве, чем он опасен и как уберечься - узнайте в материале РБК-Украина.

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