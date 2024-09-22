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Киев на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха (карты)

Фото: в Киеве 22 сентября фиксируют ухудшение качества воздуха (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве с утра 22 сентября фиксируют ухудшение качества воздуха. Столица Украины оказалась на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис мониторинга качества воздуха IQ Air.

По состоянию на утро Киев оказался на пятом месте в антирейтинге загрязнения воздуха. Зафиксировано превышение норм в 7,5 раза.

скриншот iqair.com

Самое плохое качество воздуха на левом берегу Киева. Также фиксируются превышения показателей в южной части города, а также в пригороде, в частности, на Софиевской Борщаговке.

В Киевской области, неподалеку от столицы, тоже частично превышены показатели загрязнения воздуха.

скриншот iqair.com

Городские сервисы мониторинга качества воздуха также фиксируют ухудшение качества воздуха в Киеве.

скриншот asm.kyivcity.gov.ua

Отслеживать состояние воздуха и радиационный фон в Киеве по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

Что этому предшествовало

На этой неделе в Киеве фиксировали ухудшение качества воздуха. Причиной этого является дым из-за масштабных лесных пожаров и возгорания торфяников в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

В пятницу, 20 сентября, столицу Украины окунут смог, фиксировалось рекордное загрязнение воздуха. Киев был первым в антирейтинге по качеству воздуха в мире.

Детальнее о смоге в Киеве, чем он опасен и как уберечься - узнайте в материале РБК-Украина.

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КиевЗагрязнение воздуха