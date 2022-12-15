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Київ отримав від уряду США спецтехніку та генератори для роботи на котельних та ТЕС, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Столиця отримала 4 екскаватори та понад 130 генераторів від уряду США. Це допоможе усувати пошкодження тепломереж, відновлювати та підтримувати теплопостачання киянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"За програмою міжнародної технічної допомоги USAID Проект енергетичної безпеки надав КП "Київтеплоенерго" на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів", - повідомив Кличко.

Нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання киянам. Вони вже доставлені в столицю та найближчим часом будуть задіяні в роботі.

"Наразі в усіх районах міста працюють 38 аварійних бригад "Київтеплоенерго". Щоденно вони усувають 30-40 пошкоджень на тепломережах. Нова сучасна спецтехніка дозволить оперативно та точно проводити розриття ґрунту, а значить пришвидшить виконання аварійних робіт", - зазначив Кличко.

Дизельні генератори, надані USAID, передали на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання, а також - для потреб диспетчеризації та зв’язку.

"Це ті об’єкти, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення. За допомогою генераторів вдасться зменшити перерви у постачанні тепла киянам у випадку аварій та налагодити зв'язок між підрозділами "Київтеплоенерго" у разі тривалої відсутності електропостачання", - наголосив Кличко.

За словами Кличка, столична влада прагне організувати безперебійну роботу теплової інфраструктури, щоб лікувальні заклади, соціальна сфера та житлові будинки були з теплом. Тому перш за все, забезпечили генераторами ті котельні, де існують труднощі із резервним електроспоживанням для обладнання. Це скоротить терміни відсутності тепла у домівках киян під час відключення електрики.

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КиївВіталий Кличко