Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для работы на котельных и ТЭС, - Кличко

"По программе международной технической помощи USAID Проект энергетической безопасности предоставил КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе 4 экскаватора и более 130 генераторов", - сообщил Кличко.

Новые экскаваторы-погрузчики JCB помогут аварийщикам оперативно устранять повреждения теплосетей и восстанавливать теплоснабжение киевлянам. Они уже доставлены в столицу и в ближайшее время будут задействованы в работе.

"В настоящее время во всех районах города работают 38 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго". Ежедневно они устраняют 30-40 повреждений на теплосетях. Новая современная спецтехника позволит оперативно и точно проводить разрывание грунта, а значит ускорит выполнение аварийных работ", - отметил Кличко.

Дизельные генераторы, предоставленные USAID, передали на котельные, теплоэлектроцентрали, станции теплоснабжения, а также для нужд диспетчеризации и связи.

"Это те объекты, которые важно обеспечить независимыми источниками питания. С помощью генераторов удастся уменьшить перерывы в поставке тепла киевлянам в случае аварий и наладить связь между подразделениями "Киевтеплоэнерго" при условии длительного отсутствия электроснабжения", - подчеркнул Кличко.

По словам Кличко, столичные власти стремятся организовать бесперебойную работу тепловой инфраструктуры, чтобы лечебные учреждения, социальная сфера и жилые дома были с теплом. Поэтому прежде всего снабдили генераторами те котельные, где существуют трудности с резервным электропотреблением для оборудования. Это сократит сроки отсутствия тепла в домах киевлян при отключении электричества.