Київ отримав від Лейпцига 55 різних авто для забезпечення життєдіяльності міста, - Кличко

"Київ отримав від міста-побратима Лейпцига чергову партію допомоги - 55 авто різного типу для забезпечення життєдіяльності міста. Зокрема: 50 Volkswagen - ці авто для наших комунальних підприємств, що забезпечують функціонування міської інфраструктури. Та 5 автомобілів Mercedes для "Київтеплоенерго" - для ремонтних бригад, що забезпечують швидке реагування при аваріях та надзвичайних ситуаціях. Зокрема, й після ракетних атак", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що всі авто забрендовані, щоб кияни знали, хто допомагає столиці під час війни. І подякував німецьким партнерам за допомогу.

"Загалом, у 2022-2024 роках Лейпциг, у співпраці з Федеральним міністерством економічного розвитку Німеччини та польськими партнерами, передав Києву 17 нових пожежних авто. Більше 20 автомобілів різного типу, що були у використанні (швидкі, пожежні, вантажівки). А також сотні генераторів різної потужності, гуманітарну допомогу", - нагадав Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що місто-побратим Брюссель передав Києву три тисячі бронежилетів для медиків та працівників екстрених служб, які задіяні у ліквідації наслідків обстрілів столиці.