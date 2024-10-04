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Киев получил от Лейпцига 55 различных авто для обеспечения жизнедеятельности города, - Кличко

Фото: Киев получил от Лейпцига 55 разных авто для обеспечения жизнедеятельности города (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Лейпциг передал Киеву в качестве помощи 55 специальных автомобилей для коммунальных служб и аварийных бригад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева,

"Киев получил от города-побратима Лейпцига очередную партию помощи - 55 авто разного типа для обеспечения жизнедеятельности города. В частности: 50 Volkswagen - эти авто для наших коммунальных предприятий, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры. И 5 автомобилей Mercedes для "Киевтеплоэнерго" - для ремонтных бригад, обеспечивающих быстрое реагирование при авариях и чрезвычайных ситуациях. В частности, и после ракетных атак", – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что все автомобили забрендированы, чтобы киевляне знали, кто помогает столице во время войны. И поблагодарил немецких партнеров за помощь.

"В общей сложности, в 2022-2024 годах Лейпциг, в сотрудничестве с Федеральным министерством экономического развития Германии и польскими партнерами, передал Киеву 17 новых пожарных авто. Более 20 автомобилей разного типа, бывших в употреблении (быстрые, пожарные, грузовики). А также сотни генераторов разной мощности, гуманитарную помощь", - напомнил Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что город-побратим Брюссель передал Киеву три тысячи бронежилетов для медиков и работников экстренных служб, задействованных в ликвидации последствий обстрелов столицы.

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КиевЛейпцигВиталий Кличко