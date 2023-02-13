UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ отримав від Франції унікальні сонячні електростанції для медзакладів, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Київ отримав в якості гуманітарної допомоги дві унікальних сонячних електростанції, які буде встановлено у медичних закладах Святошинського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Медичні заклади повинні працювати 24/7, щоб рятувати здоров'я та життя киян. Але медики, в нинішніх умовах відключень електроенергії, не можуть надавати належну медичну допомогу тільки при світлі ліхтарів чи свічок. Повинне працювати спеціальне обладнання реанімації, лабораторії, для якого потрібна електрика. Тому ми продовжуємо забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури столиці альтернативними джерелами живлення", - заявив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що йдеться про сонячні електростанції від провідного французького виробника фотоелектричних панелей «Roy Group Energy». Для їхнього придбання французькі партнери зібрали 250 тис. євро. Ще 50 тисяч євро надала компанія JCI.

Одна з автономних електростанцій (25,6 кВт/год) працюватиме у Консультативно-діагностичному центрі. Інша (на 76,8 кВт/год) - у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Монтаж електростанцій французькі спеціалісти розпочнуть уже сьогодні, додав Кличко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївФранція