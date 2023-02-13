Киев получил от Франции уникальные солнечные электростанции для медучреждений, - Кличко

"Медицинские учреждения должны работать 24/7, чтобы спасать здоровье и жизнь киевлян. Но медики, в нынешних условиях отключения электроэнергии, не могут оказывать надлежащую медицинскую помощь только при свете фонарей или свечей. Должно работать специальное оборудование реанимации, лаборатории, для которого требуется электричество. Поэтому мы продолжаем снабжать объекты критической инфраструктуры столицы альтернативными источниками питания", - заявил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что речь идет о солнечных электростанциях от ведущего французского производителя фотоэлектрических панелей Roy Group Energy. Для их приобретения французские партнеры собрали 250 тысяч евро. Еще 50 тысяч евро предоставила компания JCI.

Одна из автономных электростанций (25,6 кВт/ч) будет работать в Консультативно диагностическом центре. Другая (на 76,8 кВт/ч) - в Святошинском психоневрологическом интернате. Монтаж электростанций французские специалисты приступят уже сегодня, добавил Кличко.