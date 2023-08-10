Київ отримав спеціальний статус Європейської столиці демократії, - Кличко

"Попри всі виклики воєнного часу, Київ продовжує розвивати електронну демократію та впроваджувати інструменти громадської участі. Українська столиця застосовує кращі європейські практики, успішно впроваджуючи корисні міські сервіси, зокрема, й електронної демократії. Завдяки цьому та укладеному Меморандуму про співпрацю з неурядовою організацією ECoD, який ми сьогодні підписали, Київ став спеціальним партнером програми", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що спеціальний статус означає співпрацю з мережею міст ECoD, до якої входять Барселона, Антверпен, Брюссель, Кашкайш, Болонья та інші.

"Київ сприятиме реалізації Програмного року, який включає низку заходів, спрямованих на обмін досвідом успішними практиками демократичного врядування, навчання", - наголосив Кличко.

Мер також зазначив, що Київ стане активним учасником важливих міжнародних конференцій. Зокрема, в листопаді цього року в Бельгії Київ долучиться до конференції, де обговорюватимуть важливу роль місцевого самоврядування для демократичного та стійкого розвитку України.

Наступного року українська столиця стане учасником ACT NOW Конференції мерів 2024 та конгресу "Інновації в політиці".

Неурядова організація ECoD gemeinnützige GmbH (ECoD) заснована Інститутом інновацій у політиці у Відні у 2021 році. Вона є незалежною та позапартійною організацією та має патронат Генеральної секретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

Раніше Віталій Кличко зустрівся з Генеральним секретарем міжурядової коаліції "Спільнота демократій" Томом Гаретом та обговорив допомогу Україні та проблему надмірної централізації державної влади в Україні, що безпосередньо загрожує розвитку демократії та місцевого самоврядування.