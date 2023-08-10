Киев получил специальный статус Европейской столицы демократии, - Кличко

"Несмотря на все вызовы военного времени, Киев продолжает развивать электронную демократию и внедрять инструменты общественного участия. Украинская столица применяет лучшие европейские практики, успешно внедряя полезные городские сервисы, в том числе и электронной демократии. Благодаря этому и заключенному Меморандуму о сотрудничестве с неправительственной организацией ECoD, который мы сегодня подписали, Киев стал специальным партнером программы", - сообщил Кличко.

Он отметил, что специальный статус означает сотрудничество с сетью городов ECoD, в которую входят Барселона, Антверпен, Брюссель, Кашкайш, Болонья и другие.

"Киев будет способствовать реализации Программного года, который включает в себя ряд мер, направленных на обмен опытом успешными практиками демократического управления, обучения", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что Киев станет активным участником важных международных конференций. В частности, в ноябре этого года в Бельгии Киев присоединится к конференции, где обсудят важную роль местного самоуправления для демократического и устойчивого развития Украины.

В следующем году украинская столица станет участником ACT NOW Конференции мэров 2024 года и конгресса "Инновации в политике".

Неправительственная организация ECoD gemeinnützige GmbH (ECoD) основана Институтом инноваций в политике в Вене в 2021 году. Она является независимой и внепартийной организацией и имеет патронат Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Ранее Виталий Кличко встретился с Генеральным секретарем межправительственной коалиции "Сообщество демократий" Томом Гаретом и обсудил помощь Украине и проблему чрезмерной централизации государственной власти в Украине, непосредственно угрожающей развитию демократии и местного самоуправления.