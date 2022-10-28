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Киев получил новые системы ПВО для защиты объектов энергетики

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Киев, Пятница 28 октября 2022 17:09
Киев получил новые системы ПВО для защиты объектов энергетики Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украинская столица получила новые системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами камикадзе уже не будет происходить", - отметил мэр.

Напомним, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что система IRIS-T, которую предоставила Германия, спасла много жизней, особенно в Киевской области.

Также стало известно, что в ближайшее время Украина получит пакет военной помощи от Испании, в который войдут системы противовоздушной обороны Hawk.

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Киев Виталий Кличко ПВО
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