ua en ru
Пт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ отримав 54 пожежних авто від європейських партнерів і благодійників, - Кличко

Київ, П'ятниця 03 листопада 2023 19:35
UA EN RU
Київ отримав 54 пожежних авто від європейських партнерів і благодійників, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко передав рятувальникам ще 3 сучасних пожежних автомобіля. З початку широкомасштабного вторгнення українська столиця отримала вже 54 пожежних машини від європейських партнерів і благодійників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Передали столичним рятувальникам іще 3 нових найсучасніших пожежних автомобілі, які днями Київ отримав в якості допомоги від наших міжнародних партнерів. І вже наступного тижня машини заступають на бойове чергування у пожежних частинах столиці. Передало пожежні Києву німецьке місто-побратим Лейпциг, профінансувало Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. А виробили в найкоротші терміни польські партнери", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що рятувальники отримали 3 машини Renault з колісною формулою 4х4 та сучасними системами пожежогасіння. Кличко подякував міжнародним партнерам за підтримку, яка дозволить оперативно та ефективно реагувати на виклики та надзвичайні ситуації.

"Нагадаю, від початку широкомасштабної війни Київ залучив та отримав у якості допомоги від європейських партнерів і благодійників загалом 54 пожежних авто, 47 сучасних "швидких" та 82 міських автобуси", - підкреслив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ передасть понад 2,6 тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів силам оборони та безпеки України. Зокрема, ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, МВД, Держприкордонслужбі та ДСНС.

Також повідомлялося, що 26 жовтня на позачерговій сесії Київради столиця ще на 1,5 млрд грн збільшила допомогу військовим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко
NEWS
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше