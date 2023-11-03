Київ отримав 54 пожежних авто від європейських партнерів і благодійників, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав рятувальникам ще 3 сучасних пожежних автомобіля. З початку широкомасштабного вторгнення українська столиця отримала вже 54 пожежних машини від європейських партнерів і благодійників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

"Передали столичним рятувальникам іще 3 нових найсучасніших пожежних автомобілі, які днями Київ отримав в якості допомоги від наших міжнародних партнерів. І вже наступного тижня машини заступають на бойове чергування у пожежних частинах столиці. Передало пожежні Києву німецьке місто-побратим Лейпциг, профінансувало Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. А виробили в найкоротші терміни польські партнери", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що рятувальники отримали 3 машини Renault з колісною формулою 4х4 та сучасними системами пожежогасіння. Кличко подякував міжнародним партнерам за підтримку, яка дозволить оперативно та ефективно реагувати на виклики та надзвичайні ситуації.

"Нагадаю, від початку широкомасштабної війни Київ залучив та отримав у якості допомоги від європейських партнерів і благодійників загалом 54 пожежних авто, 47 сучасних "швидких" та 82 міських автобуси", - підкреслив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ передасть понад 2,6 тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів силам оборони та безпеки України. Зокрема, ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, МВД, Держприкордонслужбі та ДСНС.

Також повідомлялося, що 26 жовтня на позачерговій сесії Київради столиця ще на 1,5 млрд грн збільшила допомогу військовим.