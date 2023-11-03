ua en ru
Пт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев получил 54 пожарных автомобиля от европейских партнеров и благотворителей, - Кличко

Киев, Пятница 03 ноября 2023 19:35
UA EN RU
Киев получил 54 пожарных автомобиля от европейских партнеров и благотворителей, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко передал спасателям еще 3 современных пожарных автомобиля. С начала широкомасштабного вторжения украинская столица получила уже 54 пожарных машины от европейских партнеров и благотворителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Теlegram-канал.

"Передали столичным спасателям еще 3 новых самих современных пожарных автомобиля, которые на днях Киев получил в качестве помощи от наших международных партнеров. И уже на следующей неделе машины заступают на боевое дежурство в пожарных частях столицы. Передал пожарные Киеву немецкий город-побратим Лейпциг, профинансировало Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии. А произвели в кратчайшие сроки польские партнеры", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что спасатели получили 3 машины Renault с колесной формулой 4х4 и современными системами пожаротушения. Кличко поблагодарил международных партнеров за поддержку, которая позволит оперативно и эффективно реагировать на вызовы и чрезвычайные ситуации.

"Напомню, с начала широкомасштабной войны Киев привлек и получил в качестве помощи от европейских партнеров и благотворителей в общей сложности 54 пожарных авто, 47 современных "скорых" и 82 городских автобуса", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев передаст более 2,6 тысячи тонн горюче-смазочных материалов силам обороны и безопасности Украины. В частности, ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбе и ГСЧС.

Также сообщалось, что 26 октября на внеочередной сессии Киевсовета столица еще на 1,5 млрд грн увеличила помощь военным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко
NEWS
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше