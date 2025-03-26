Київ оновлює Генплан з урахуванням воєнних ризиків та відновлення інфраструктури, - Кличко

"Підписали з головою Київської міської організації Національної спілки архітекторів України та Головним архітектором столиці проєкт завдання на розроблення містобудівної документації "Внесення змін до Генерального плану міста Києва". Його схвалила робоча група з експертів (зокрема, міжнародних), фахівців, представників органів влади. Наступний етап - визначення виконавця робіт, з яким розпочнеться прозорий процес розроблення містобудівної документації "Внесення змін до Генерального плану міста Києва". Із залученням професійної спільноти, міжнародних експертів та громадськості", - повідомив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що Київ потребує нового просторового бачення – з урахуванням викликів та ризиків, спричинених війною, зміни демографічної структури, необхідності відновлення житла та інфраструктури.

"Оновлений Генплан має стати основою інтегрованого підходу до міського планування. Зокрема, зважаючи на фактори оборонної спроможності, інфраструктури укриттів, забезпечення транспортної та енергетичної стійкості, формування інклюзивного міського простору. Внесення змін до Генплану дозволить врахувати й наслідки міграційних змін, потребу в житловому фонді та інтеграції нових функціональних зон", - розповів Кличко.