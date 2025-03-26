Киев обновляет Генплан с учетом военных рисков и восстановления инфраструктуры, - Кличко

"Подписали с председателем Киевской городской организации Национального союза архитекторов Украины и Главным архитектором столицы проект задания на разработку градостроительной документации "Внесение изменений в Генеральный план города Киева". Его одобрила рабочая группа из экспертов (в частности, международных), специалистов, представителей органов власти. Следующий этап - определение исполнителя работ, с которым начнется прозрачный процесс разработки градостроительной документации "Внесение изменений в Генеральный план города Киева". С привлечением профессионального сообщества, международных экспертов и общественности", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что Киев нуждается в новом пространственного видения - с учетом вызовов и рисков, вызванных войной, изменения демографической структуры, необходимости восстановления жилья и инфраструктуры.

"Обновленный Генплан должен стать основой интегрированного подхода к городскому планированию. В частности, учитывая факторы оборонной способности, инфраструктуры укрытий, обеспечения транспортной и энергетической устойчивости, формирования инклюзивного городского пространства. Внесение изменений в Генплан позволит учесть и последствия миграционных изменений, потребность в жилом фонде и интеграции новых функциональных зон", - рассказал Кличко.