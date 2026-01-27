Київ до обіду накриє туман: у КМДА попереджають водіїв про небезпеку на дорогах
У першій половині дня 27 січня у Києві очікується туман.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на КМДА.
Видимість становитиме 200-500 метрів, через що оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Фахівці закликають водіїв бути особливо уважними під час руху в умовах туману та дотримуватися базових правил безпеки.
Насамперед рекомендується зменшити швидкість і не поспішати, щоб мати достатньо часу для реагування на дорожню ситуацію.
Протитуманні фари варто вмикати разом із ближнім світлом, аби покращити видимість і зробити автомобіль помітнішим для інших учасників руху.
Важливо тримати безпечну дистанцію до транспортних засобів попереду та уникати небезпечного зближення.
У разі вимушеної зупинки необхідно обов’язково ввімкнути аварійну світлову сигналізацію, щоб попередити інших водіїв.
Крім того, експерти радять відмовитися від різких маневрів і гальмувань, які можуть призвести до втрати контролю над автомобілем.
"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", - наголошують у КМДА.
Погода в Україні 27 січня
Нагадаємо, в Україні у вівторок, 27 січня, очікується контрастна погода з опадами, сильним вітром і значною різницею температур між регіонами.
У більшості регіонів очікується хмарна погода з мокрим снігом або дощем. На сході істотних опадів не прогнозують.
По всій Україні посилиться південно-східний вітер - місцями рвучкий, лише на заході він буде помірним.
Погода в Києві
У столиці 27 січня можливі мокрий сніг та льодяний дощ, що може спричинити ожеледицю. Температура вночі й удень становитиме від -1 до -4 градусів. Також синоптики попереджають про сильний поривчастий вітер.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, чи справді цей січень в Україні - холодніший за норму, та якою може бути погода на початку лютого.