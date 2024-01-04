Київ у найближчу годину накриє туман. Водіїв попередили про небезпеку на дорогах
У найближчу годину Київ накриє туман. Він протримається до кінця доби. Столичних водіїв закликають бути максимально обережними на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 січня в Києві туман, видимість 200-500 метрів, - йдеться в повідомленні.
Водіям рекомендують під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Також столична влада закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
Додамо, на завтра, 5 січня, синоптики прогнозують на дорогах Києва подекуди ожеледицю.
Похолодання в Україні
Похолодання повернеться в Україну до кінця цього тижня. Але затримається не надовго. Зокрема, вже з 11 січня в Україні знову потеплішає.
Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.
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