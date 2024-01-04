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Київ у найближчу годину накриє туман. Водіїв попередили про небезпеку на дорогах

Київ, Четвер 04 січня 2024 15:02
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Київ у найближчу годину накриє туман. Водіїв попередили про небезпеку на дорогах Фото: киян попередили про небезпеку на дорогах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У найближчу годину Київ накриє туман. Він протримається до кінця доби. Столичних водіїв закликають бути максимально обережними на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 січня в Києві туман, видимість 200-500 метрів, - йдеться в повідомленні.

Водіям рекомендують під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Також столична влада закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Додамо, на завтра, 5 січня, синоптики прогнозують на дорогах Києва подекуди ожеледицю.

Похолодання в Україні

Похолодання повернеться в Україну до кінця цього тижня. Але затримається не надовго. Зокрема, вже з 11 січня в Україні знову потеплішає.

Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

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