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Киев в ближайший час накроет туман. Водителей предупредили об опасности на дорогах

Киев, Четверг 04 января 2024 15:02
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Киев в ближайший час накроет туман. Водителей предупредили об опасности на дорогах Фото: киевлян предупредили об опасности на дорогах (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ближайший час Киев накроет туман. Он продержится до конца суток. Столичные водители призывают быть максимально осторожными на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В ближайший час содержанием до конца суток 4 января в Киеве туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют при управлении транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Также столичные власти призвали пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Добавим, на завтра, 5 января, синоптики прогнозируют на дорогах Киева местами гололед.

Похолодание в Украине

Похолодание вернется в Украину к концу этой недели. Но задержится оно не надолго. В частности, уже с 11 января в Украине снова потеплеет.

В общей сложности в январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0....-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0....+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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